Азербайджанские клубы сегодня проведут последние проверочные матчи в Турции

Азербайджанские клубы, находящиеся на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталии, сегодня проведут последние проверочные матчи.

Азербайджанские клубы, находящиеся на учебно-тренировочном сборе в турецкой Анталии, сегодня проведут последние проверочные матчи.

Как сообщает Report, в первой половине дня "Карабах" встретится с чешским "Богемианс". Встреча начнется в 12:00 по бакинскому времени.

Агдамский клуб завершит сборы в Турции встречей с польской командой "Висла" (Краков), матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Последним матчем "Сабаха" на сборах станет встреча с сербским клубом "Младост" (Лучани).

"Карабах" в первом матче в Анталии сыграл вничью с румынским клубом "Газ Метан". Во втором матче агдамцы уступили сербскому клубу "Бачка Топола" со счетом 0:1, а в третьем - польскому "Шленску" со счетом 2:3. "Сабах" сыграл вничью 1:1 с венгерским "Пакшем" и украинской "Зарей".