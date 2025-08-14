Азербайджанские клубы сегодня проведут ответные матчи в Лиге конференций

Азербайджансик футбольные команды "Сабах" и "Араз-Нахчыван" сегодня проведут ответные матчи в третьем квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает Report, в 20:00 "Сабах" примет в Баку болгарский "Левски" (София).

Главным арбитром матча выступит украинец Николай Балакин. Представитель Масазыра проиграл первый выездной матч со счетом 0:1. Победитель пары встретится в матчах плей-офф с победителем матча АЗ (Нидерланды) — "Вадуц" (Лихтенштейн).

"Араз-Нахчыван" сыграет на Кипре с "Омонией" в 21:00 по бакинскому времени. Матч рассудит датский арбитр ФИФА Якоб Кехлет. "Нахчыван" проиграл первый матч в Баку со счетом 0:4. Команда, вышедшая в финал, встретится с проигравшим в матче Лиги Европы между ПАОК (Греция) и "Вольфсбергером" (Австрия).