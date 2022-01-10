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Азербайджанские клубы проведут проверочные матчи 

Азербайджанские клубы проведут проверочные матчи  В рамках зимних учебно-тренировочных сборов азербайджанские клубы проведут несколько проверочных матчей.
Футбол
10 января 2022 г. 12:53
Азербайджанские клубы проведут проверочные матчи 

В рамках зимних учебно-тренировочных сборов азербайджанские клубы проведут несколько проверочных матчей.

Как сообщает Report, "Карабах", "Габала", "Нефтчи", "Зиря", "Сабах" и "Сумгайыт" сыграют в турецкой Анталье, а "Сабаил" и "Кешля" - в Баку.

Проверочные матчи

13 января

"Зиря" - "Печ" (Венгрия)

14 января

"Нефтчи" - "Кишварда" (Венгрия)

"Карабах" - "Газ Метан" (Румыния)

"Сабаил" - "Карабах-2"

15 января

"Сабах" - "Пакш" (Венгрия)

16 января

"Сумгайыт" - "Уйпешт"

18 января

"Габала" - "Заглембе" (Польша)

"Сабаил" - "Кешля"

19 января

"Нефтчи" - "Висла" (Плоцк, Польша)

20 января

"Зенит" - "Гурник" (Ленчна, Польша)

21 января

"Карабах" - "Шяуляй" (Вроцлав, Польша)

"Карабах "(юношеский состав) - "Бачка-Топола" (Сербия)

"Габала" - "Борец" (Северная Македония)

"Сабаил" - МОИК

24 января

"Нефтчи" - "МОИК - 1948" (Болгария)

"Зиря" - "Брегалница" (Северная Македония)

"Габала" - "Богемианс" (Чехия)

"Сабаил" - "Кешля"

25 января

"Карабах" - "Висла" (Польша)

"Карабах "(юношеский состав) - "Татран" (Словакия)

"Сабах" - "Младост" (Лучани, Сербия)

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan klubları qış toplanışında yoxlama oyunları keçirəcək

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