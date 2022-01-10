Азербайджанские клубы проведут проверочные матчи 

В рамках зимних учебно-тренировочных сборов азербайджанские клубы проведут несколько проверочных матчей.
Как сообщает Report, "Карабах", "Габала", "Нефтчи", "Зиря", "Сабах" и "Сумгайыт" сыграют в турецкой Анталье, а "Сабаил" и "Кешля" - в Баку.
Проверочные матчи
13 января
"Зиря" - "Печ" (Венгрия)
14 января
"Нефтчи" - "Кишварда" (Венгрия)
"Карабах" - "Газ Метан" (Румыния)
"Сабаил" - "Карабах-2"
15 января
"Сабах" - "Пакш" (Венгрия)
16 января
"Сумгайыт" - "Уйпешт"
18 января
"Габала" - "Заглембе" (Польша)
"Сабаил" - "Кешля"
19 января
"Нефтчи" - "Висла" (Плоцк, Польша)
20 января
"Зенит" - "Гурник" (Ленчна, Польша)
21 января
"Карабах" - "Шяуляй" (Вроцлав, Польша)
"Карабах "(юношеский состав) - "Бачка-Топола" (Сербия)
"Габала" - "Борец" (Северная Македония)
"Сабаил" - МОИК
24 января
"Нефтчи" - "МОИК - 1948" (Болгария)
"Зиря" - "Брегалница" (Северная Македония)
"Габала" - "Богемианс" (Чехия)
"Сабаил" - "Кешля"
25 января
"Карабах" - "Висла" (Польша)
"Карабах "(юношеский состав) - "Татран" (Словакия)
"Сабах" - "Младост" (Лучани, Сербия)