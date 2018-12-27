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    Азербайджанские клубы поменяли футболистов - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Сумгайыт" реализовал в зимнем перерыве еще два трансфера. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в состав клуба вовлекли покинувшего "Зиря" Адиля Нагиева. 

    С 23-летним игроком обороны заключен полуторагодовой контракт. В новой команде он наденет форму под номером 5. 

    Что касается "Зиря", клуб вовлек в состав покинувшего "Сумгайыт" Бахтияра Гасаналызаде. С ним также заключен полуторагодовой контракт. В новой команде Гасаналызаде выступит под номером 14. 

    Отметим, что ранее "Сумгайыт" вовлек в состав клуба покинувшего "Нефтчи" Рашада Азизли. 

    Что касается Бахтияра Гасаналызаде, он является первым трансфером "Зиря". 

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