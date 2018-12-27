Азербайджанские клубы поменяли футболистов - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Сумгайыт" реализовал в зимнем перерыве еще два трансфера.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, в состав клуба вовлекли покинувшего "Зиря" Адиля Нагиева.

С 23-летним игроком обороны заключен полуторагодовой контракт. В новой команде он наденет форму под номером 5.

Что касается "Зиря", клуб вовлек в состав покинувшего "Сумгайыт" Бахтияра Гасаналызаде. С ним также заключен полуторагодовой контракт. В новой команде Гасаналызаде выступит под номером 14.

Отметим, что ранее "Сумгайыт" вовлек в состав клуба покинувшего "Нефтчи" Рашада Азизли.

Что касается Бахтияра Гасаналызаде, он является первым трансфером "Зиря".