 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские клубы получили от УЕФА 20 млн евро

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские клубы получили от УЕФА 20 млн евро. 

    Как сообщает Report, об этом отмечается в охватывающем 2017 год отчете Европейской футбольной структуры. 

    Этим результатом Азербайджан попал в "Top-20" стран, клубы которых заработали наибольшее количество денег по результатам в еврокубках. 

    В общей сложности, в 2017 году 91% выделенных УЕФА азербайджанским клубам средств достались "Карабаху". 

    В отчете отмечается, что за этот период 59% дохода представителей Страны огней составили средства, поступившие от УЕФА. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi