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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские клубы получили от УЕФА 20 млн евро.
Как сообщает Report, об этом отмечается в охватывающем 2017 год отчете Европейской футбольной структуры.
Этим результатом Азербайджан попал в "Top-20" стран, клубы которых заработали наибольшее количество денег по результатам в еврокубках.
В общей сложности, в 2017 году 91% выделенных УЕФА азербайджанским клубам средств достались "Карабаху".
В отчете отмечается, что за этот период 59% дохода представителей Страны огней составили средства, поступившие от УЕФА.
Şamo QuliyevАвтор новости