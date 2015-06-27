Азербайджанские клубы определились с заявками для Лиги Европы- СПИСОК

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Футбольные клубы, которые будут представлять Азербайджан в Лиге Европы, направили в УЕФА предварительные заявки. Как сообщает Report, больше всего футболистов заказал "Нефтчи".

В заявке "черно-белых" указаны 24 футболиста. Из низ 7 человек находятся в списке Б. "Интер" указал 23 футболиста, "а "Габала" - 20.

"Интер"

Вратари: Георгий Ломая, Салахат Агаев, Эльшан Поладов

Защитники: Хуан ФрансискоГарсиа Мартинес, Лаша Касрадзе, Дэнис Сильва

Полузащитники: Славчо Георгиевски, Ника Квеквескири, Низами Гаджиев, Мирсаиб Аббасов, Миргусейн Сеидов

Нападающие: Сезар Даниэль Меза Колли, Рауф Алиев, Юрий Фоменко, Диего Мадригал

Список Б

Защитники: Ташкын Сертан, Мансур Нахаванди, Аббас Гусейнов

Полузащитники: Фуад Байрамов, Эльнур Сулеймановv

Нападающие: Илькин Садыгов, Билал Гамбаров

Главный тренер: Заур Сванадзе

"Нефтчи"

Вратари: Агиль Мамедов, Рузи Гияслы, Максим Вайло

Защитники: Мелли, Магомед Гурбанов, Азиз Гулиев, Камал Гурбанов, Орхан Баширов

Полузащитники: Араз Абдуллаев, Флавиньо, Эрик Рамос, Рахман Гаджиев, Кауе, Ниджат Гурбанов, Эльвин Бадалов

Нападающие: Руслан Гурбанов, Самир Масимов

Список Б

Защиники: Рахиль Мамедов, Магсад Исаев

Полузащитники: Эльшан Абдуллаев, Фахмин Мурадбейли, Камран Наджафзаде, Орхан Гурбанлы

Нападающий: Мирабдулла Аббасов

Главный тренер: Самир Алиев

"Габала"

Вратари: Андрей Попович, Дмитрий Дмитрий Безотосный, Анар Назаров

Защитники: Воёислав Станкович, Руслан Амирджанов, Магомед Мирзабеков, Рикардиньо, Ариф Дашдемиров, Виталий Вернидуб, Урфан Аббасов, Рафаэль

Полузащитники: Джордж Флореску, Рашад Садыгов, Асиф Мамедов, Джавид Гусейнов, Алексей Гай, Самир Заргяров

Нападающие: Сергей Зенёв, Додо, Алексей Антонов

Главный тренер: Роман Григорчук

Отметим, что все 3 клуба начнут борьбу с I классификационного тура. "Интер" встретится с "Лачи" (Албания), "Нефтчи" - с "Младост" (Черногория), а Габала - у "Динамо" (Тбилиси, Грузия). Матчи состоятся 2 и 9 июля.