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    Азербайджанские клубы определились с заявками для Лиги Европы- СПИСОК

    Нефтчи направил в УЕФА список из 24 футболистов, Интер - 23, а Габала - из 20 футболистов

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Футбольные клубы, которые будут представлять Азербайджан в Лиге Европы, направили в УЕФА предварительные заявки. Как сообщает Report, больше всего футболистов заказал "Нефтчи".

    В заявке "черно-белых" указаны 24 футболиста. Из низ 7 человек находятся в списке Б. "Интер" указал 23 футболиста, "а "Габала" - 20. 

    "Интер"

    Вратари: Георгий Ломая, Салахат Агаев, Эльшан Поладов

    Защитники: Хуан ФрансискоГарсиа Мартинес, Лаша Касрадзе, Дэнис Сильва

    Полузащитники: Славчо Георгиевски, Ника Квеквескири, Низами Гаджиев, Мирсаиб Аббасов, Миргусейн Сеидов

    Нападающие: Сезар Даниэль Меза Колли, Рауф Алиев, Юрий Фоменко, Диего Мадригал

    Список Б

    Защитники: Ташкын Сертан, Мансур Нахаванди, Аббас Гусейнов

    Полузащитники: Фуад Байрамов, Эльнур Сулеймановv

    Нападающие: Илькин Садыгов, Билал Гамбаров

    Главный тренер: Заур Сванадзе

    "Нефтчи"

    Вратари: Агиль Мамедов, Рузи Гияслы, Максим Вайло

    Защитники: Мелли, Магомед Гурбанов, Азиз Гулиев, Камал Гурбанов, Орхан Баширов

    Полузащитники: Араз Абдуллаев, Флавиньо, Эрик Рамос, Рахман Гаджиев, Кауе, Ниджат Гурбанов, Эльвин Бадалов

    Нападающие: Руслан Гурбанов, Самир Масимов

    Список Б

    Защиники: Рахиль Мамедов, Магсад Исаев

    Полузащитники: Эльшан Абдуллаев, Фахмин Мурадбейли, Камран Наджафзаде, Орхан Гурбанлы

    Нападающий: Мирабдулла Аббасов

    Главный тренер: Самир Алиев

    "Габала"

    Вратари: Андрей Попович, Дмитрий Дмитрий Безотосный, Анар Назаров

    Защитники: Воёислав Станкович, Руслан Амирджанов, Магомед Мирзабеков, Рикардиньо, Ариф Дашдемиров, Виталий Вернидуб, Урфан Аббасов, Рафаэль

    Полузащитники: Джордж Флореску, Рашад Садыгов, Асиф Мамедов, Джавид Гусейнов, Алексей Гай, Самир Заргяров

    Нападающие: Сергей Зенёв, Додо, Алексей Антонов

    Главный тренер: Роман Григорчук

    Отметим, что все 3 клуба начнут борьбу с I классификационного тура. "Интер" встретится с "Лачи" (Албания), "Нефтчи" - с "Младост" (Черногория), а Габала - у "Динамо" (Тбилиси, Грузия). Матчи состоятся 2 и 9 июля. 

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