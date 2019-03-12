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Азербайджанские клубы не хотят заверять контракты нотариально

"Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы не хотят, чтобы контракты с футболистами были заверены нотариально".  

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Клубного комитета Риад Рафиев

По его словам, вопрос обсужден на сегодняшнем заседании комитета: "В большинстве зарубежных стран контракты с футболистами не заверяются в нотариальной форме. У нас же нотариат обязателен. А это требует дополнительных средств. Мы предложили, по мере возможности, не обращаться в нотариус, так как в течение сезона на это уходит достаточно крупная сумма. Клубы и так работают прозрачно, в отчетах указывается вся затраченная сумма и контракт загружается в систему TMS ФИФА". 

Отметим, что в Азербайджане в течение сезона трансфер осуществляется дважды - зимой и летом. 

Манаф Гасымбейли 

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