Азербайджанские клубы направили предложение бывшему тренеру "Бешикташа"

Азербайджанские клубы направили предложение бывшему тренеру турецкого "Бешикташа" Ондеру Каравели.

Азербайджанские клубы направили предложение бывшему тренеру турецкого "Бешикташа" Ондеру Каравели.

Как сообщает Report, об этом турецкий журналист Левент Эрол написал в Twitter.

Он подчеркнул, что 48-летний специалист в новом сезоне может работать в Премьер-лиге Азербайджана.

Ондер Каравели с января 2020 года до июня 2021 года был помощником координатора академии клуба "Карабах" Таджеттина Догана. С начала декабря 2021 года до конца марта 2022 Каравели занимал пост главного тренера стамбульского клуба.