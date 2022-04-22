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Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в Баку

Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в Баку Азербайджанские гимнастки Арзу Джалилова и Зохра Агамирова вышли в финал проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике.
Футбол
22 апреля 2022 г. 18:01
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в Баку

Азербайджанские гимнастки Арзу Джалилова и Зохра Агамирова вышли в финал проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, Джалилова в упражнениях с мячом набрала 31.000 баллов, с обручем - 32.050 балла. В обоих видах гимнастка стала третьей в классификационном этапе и вышла в финал.

Агамирова в упражнениях с мячом набрала 29.650 баллов и удовлетворилась 12-м местом. В упражнениях с обручем она набрала 31.650 баллов, став четвертой, и вышла в финал.

По итогам двух выступлений Арзу Джалилова стала третьей с 63.050 баллами, Зохра Агамирова – пятой с 61.300 баллами.

Финальные выступления по данным видам состоятся 24 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gimnastları Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

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