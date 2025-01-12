Азербайджанские футбольные клубы сегодня проведут контрольные матчи

Сегодня некоторые азербайджанские клубы проведут контрольные матчи в рамках подготовки ко второй половине сезона Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня некоторые азербайджанские клубы проведут контрольные матчи в рамках подготовки ко второй половине сезона Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , первый матч дня, который состоится на "Банк Республика Арене" в Масазыре, состоится между командами "Сабах" и "Шамахы", старт запланирован на 15:00.

Затем на "Азерсун Арене" сойдутся "Карабах" и "Зиря". Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

"Туран Товуз", продолжающий зимние тренировочные сборы в Анталии (Турция), встретится с узбекистанским "Пахтакором". Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Отметим, что ранее в контрольных матчах "Зиря" обыграла "Шамахы" со счетом 3:1, "Карабах" выиграл у "Кяпаз" — 5:1, а "Туран Товуз" под руководством Курбана Бердыева проиграл румынской команде "Глория" (Бузэу) со счетом 0:2.