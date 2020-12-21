Азербайджанские футбольные клубы отказались от сборов за рубежом

XIII тур Премьер-лиги Азербайджана пройдет 24 декабря

Клубы, выступающие в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, не будут выезжать за рубеж на учебно-тренировочные сборы.

Как сообщает Report, в связи с этим обнародовано решение клубов "Сумгайыт" и "Кешля".

Как и шесть остальных клубов, они отказались выезжать за пределы страны в связи с пандемией коронавируса.

Такое же решение было принято клубами и в ходе летних учебно-тренировочных сборов. Тогда участники Премьер-лиги решили провести сборы в Габале. Нынешние сборы состоятся в Баку.

Отметим, что XIII тур Премьер-лиги Азербайджана пройдет 24 декабря.