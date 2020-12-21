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Азербайджанские футбольные клубы отказались от сборов за рубежом 

Азербайджанские футбольные клубы отказались от сборов за рубежом  XIII тур Премьер-лиги Азербайджана пройдет 24 декабря
Футбол
21 декабря 2020 г. 11:37
Азербайджанские футбольные клубы отказались от сборов за рубежом 

Клубы, выступающие в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, не будут выезжать за рубеж на учебно-тренировочные сборы.

Как сообщает Report, в связи с этим обнародовано решение клубов "Сумгайыт" и "Кешля".

Как и шесть остальных клубов, они отказались выезжать за пределы страны в связи с пандемией коронавируса.

Такое же решение было принято клубами и в ходе летних учебно-тренировочных сборов. Тогда участники Премьер-лиги решили провести сборы в Габале. Нынешние сборы состоятся в Баку.

Отметим, что XIII тур Премьер-лиги Азербайджана пройдет 24 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan klubları xaricdə toplanışdan imtina etdi

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