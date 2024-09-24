Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч "Тоттенхэм"-"Карабах"

Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Карабахом", который состоится в Англии.

Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Карабахом", который состоится в Англии.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев.

Он сказал, что число приобретенных азербайджанскими болельщиками билетов увеличится, так как до матча есть еще два дня.

Агдамский клуб отправится в Лондон сегодня чартерным рейсом в 17:00. За день до игры, в 21:30 по бакинскому времени, пройдет пресс-конференция главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. Затем состоится открытая тренировка команды.

Матч "Тоттенхэм" - "Карабах" пройдет 26 сентября, начало в 23:00 по бакинскому времени.