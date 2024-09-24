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Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч "Тоттенхэм"-"Карабах"

Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч "Тоттенхэм"-"Карабах" Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Карабахом", который состоится в Англии.
Футбол
24 сентября 2024 г. 12:15
Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч Тоттенхэм-Карабах

Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Тоттенхэмом" и "Карабахом", который состоится в Англии.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы агдамского клуба Анар Гаджиев.

Он сказал, что число приобретенных азербайджанскими болельщиками билетов увеличится, так как до матча есть еще два дня.

Агдамский клуб отправится в Лондон сегодня чартерным рейсом в 17:00. За день до игры, в 21:30 по бакинскому времени, пройдет пресс-конференция главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. Затем состоится открытая тренировка команды.

Матч "Тоттенхэм" - "Карабах" пройдет 26 сентября, начало в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı azarkeşlər "Tottenhem" - "Qarabağ" oyununa 500-dən çox bilet alıblar

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