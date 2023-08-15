Азербайджанские болельщики поддержат "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" в выездных матчах

Азербайджанские болельщики поддержат "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" в выездных матчах в рамках третьего квалификационного раунда еврокубков

Азербайджанские болельщики поддержат "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" в выездных матчах в рамках третьего квалификационного раунда еврокубков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе клубов.

Таким образом, "Карабах" не останется без поддержки болельщиков в матче Лиги Европы УЕФА против финского ХИК, "Нефтчи" - в матче Лиги конференций УЕФА против турецкого "Бешикташа", а "Сабах" - в матче против сербского "Партизана" в рамках этого же турнира.

Согласно правилам, во время еврокубкового матча болельщикам выездной команды выделяется 5 процентов от вместимости стадиона. 17 августа "Карабах" сыграет на Олимпийском стадионе в Хельсинки (вместимость 36 251 зритель), "Нефтчи" - на стадионе "Бешикташ" (42 590), а "Сабах"- на стадионе "Партизан" (29 775).

Отметим, что в первых матчах в Баку "Карабах" (2:1) и "Сабах" (2:0) одержали победу, а "Нефтчи" (1:3) потерпел поражение.