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Азербайджанские болельщики поддержат "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" в выездных матчах

Азербайджанские болельщики поддержат "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" в выездных матчах Азербайджанские болельщики поддержат "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" в выездных матчах в рамках третьего квалификационного раунда еврокубков
Футбол
15 августа 2023 г. 12:48
Азербайджанские болельщики поддержат Карабах, Нефтчи и Сабах в выездных матчах

Азербайджанские болельщики поддержат "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" в выездных матчах в рамках третьего квалификационного раунда еврокубков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе клубов.

Таким образом, "Карабах" не останется без поддержки болельщиков в матче Лиги Европы УЕФА против финского ХИК, "Нефтчи" - в матче Лиги конференций УЕФА против турецкого "Бешикташа", а "Сабах" - в матче против сербского "Партизана" в рамках этого же турнира.

Согласно правилам, во время еврокубкового матча болельщикам выездной команды выделяется 5 процентов от вместимости стадиона. 17 августа "Карабах" сыграет на Олимпийском стадионе в Хельсинки (вместимость 36 251 зритель), "Нефтчи" - на стадионе "Бешикташ" (42 590), а "Сабах"- на стадионе "Партизан" (29 775).

Отметим, что в первых матчах в Баку "Карабах" (2:1) и "Сабах" (2:0) одержали победу, а "Нефтчи" (1:3) потерпел поражение.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı azarkeşlər “Qarabağ”, “Neftçi” və “Sabah”ı səfər oyununda dəstəkləyəcəklər

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