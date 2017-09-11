Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль на турнире по боксу в Польше

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская спортсменка Анна Алимарданова завоевала бронзовую медаль на международном турнире по боксу в Польше.

На международном соревновании, которое было организовано в XII раз, Алимарданова выступала в весовой категории 54 кг. Она одолела валлийку Хлоэ Томас и казашку Дину Жоломан, выйдя в полуфинал, однако на пути к победе уступила китаянке из Тайпея Ю Тинг Лин. Проиграв сопернице, Алимарданова удостоилась бронзы.

Отметим, что на турнире с участием спортсменов из 19 стран Азербайджан был представлен 2 спортсменками. В отличие от Анны Алимардановой Яна Алексеевна (60 кг) приостановила борьбу в 1/8 финала. Она уступила Мире Потконен (Финляндия).