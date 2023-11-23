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Азербайджанская шахматистка: Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль

Азербайджанская шахматистка: Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль 16:20
Футбол
23 ноября 2023 г. 16:54
Азербайджанская шахматистка: Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль

"Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль".

Об этом сказала Report член сборной Азербайджана по шахматам Гульнар Мамедова, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы в Будве (Черногория).

Гроссмейстер также отметила, что они рассчитывали на победу.

По словам Мамедовой, к турниру они готовились как индивидуально, так и в команде: "Почти год Евгений Томашевский принимал участие в наших тренировках. Они принесли свои плоды. В этот раз мы оторвались на три очка от третьего места. Это говорит о том, что наша подготовка была более качественной. Мы можем завоевать золотую медаль на следующих соревнованиях. Я думаю, это реально".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şahmatçısı: "Növbəti yarışda gümüş medalı qızılla əvəzləyəcəyik"

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