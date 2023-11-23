Азербайджанская шахматистка: Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль

16:20

"Верю, что на следующих соревнованиях мы завоюем золотую медаль".

Об этом сказала Report член сборной Азербайджана по шахматам Гульнар Мамедова, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы в Будве (Черногория).

Гроссмейстер также отметила, что они рассчитывали на победу.

По словам Мамедовой, к турниру они готовились как индивидуально, так и в команде: "Почти год Евгений Томашевский принимал участие в наших тренировках. Они принесли свои плоды. В этот раз мы оторвались на три очка от третьего места. Это говорит о том, что наша подготовка была более качественной. Мы можем завоевать золотую медаль на следующих соревнованиях. Я думаю, это реально".