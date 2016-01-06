Азербайджанская сборная проведет очередную игру в международном турнире

Бак. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня на XXVIII традиционном международном турнире, организованном в Санкт-Петербурге в память 1-го вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, азербайджанская сборная среди футболистов до 17 лет проведет очередной матч.

Как сообщает Report, в группе C, в которой играет сборная Азербайджана, соперником станет болгарская команда U-19.

Игра в Петербургском спортивно-концертном комплексе начнется в 17:30 по бакинскому времени.

Отметим, что первый матч в турнире азербайджанская сборная провела 4 января с латвийской командой U-19. Встреча закончилась со счетом 1:1.