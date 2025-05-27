Азербайджанская сборная по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Баку

Азербайджанская сборная по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Баку

Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Баку.

https://images.report.az/photo/67bdb62c-b259-32b9-8b8c-3f328b49f208.jpeg https://images.report.az/photo/67bdb62c-b259-32b9-8b8c-3f328b49f208.jpeg

Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Баку. Как сообщает Report, команда под руководством Эльшада Гулиева в 1/8 финала встретилась с действующим чемпионом мира — сборной Румынии. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где азербайджанская команда оказалась точнее — 2:1, обеспечив себе выход в следующую стадию. Отметим, что в 1/4 финала Азербайджан сыграет со сборной Англии.



ФОТО: Мирджавид Эминоглу Подпишитесь на наш Telegram канал