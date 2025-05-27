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Азербайджанская сборная по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Баку

Азербайджанская сборная по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Баку Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Баку.
Футбол
27 мая 2025 г. 21:47
Азербайджанская сборная по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Баку

Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Баку.

Как сообщает Report, команда под руководством Эльшада Гулиева в 1/8 финала встретилась с действующим чемпионом мира — сборной Румынии.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где азербайджанская команда оказалась точнее — 2:1, обеспечив себе выход в следующую стадию.

Отметим, что в 1/4 финала Азербайджан сыграет со сборной Англии.

ФОТО: Мирджавид Эминоглу

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın minifutbol millisi Bakıda keçirilən dünya çempionatında 1/4 finala adlayıb

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