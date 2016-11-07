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    Азербайджанская сборная начала готовиться к матчу со сборной Северной Ирландии

    Дениз Йылмаз отправится прямо в Белфаст

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начинается подготовка членов сборной Азербайджана, которая в отборочном туре чемпионата мира по футболу в 2018 году встретится со сборной Северной Ирландии. 

    Об этом Report сообщил руководитель Департамента информации и по связям с общественностью АФФА Микаио Нариманоглу.

    По его словам, 24 из 25 футболистов, приглашенных главным тренером Робертом Просинечки, начали собираться на тренировочной базе в поселке Мярдякан города Баку. Среди них присутствуют 6 из 7 легионеров. Дениз Йылмаз, приглашенный из турецкого "Бурсаспор", отправится прямо в Белфаст.

    Отметим, что национальная сборная завтра днем отправится в столицу Северной Ирландии чартерным рейсом. Матч состоится 11 ноября в "Уиндзор Парке" и начнется в 23:45 по бакинскому времени. 

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