Азербайджанская рефери назначена на матч чемпионата Европы между Нидерландами и Германией

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская рефери Хаяла Азиззаде получила очередное назначение на чемпионат Европы по футболу среди девушек в возрасте до 19 лет, который пройдет в Швейцарии.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, судья международной категории на матче Нидерланды-Германия в группе B будет исполнять функцию бокового арбитра. Главным арбитром встречи будет судья из Хорватии Ивана Мартинчич.

Отметим, что матч Нидерланды - Германия начнется 21 июля в 20:15 по бакинскому времени. Чемпионат Европы завершится 30 июля.

Хаяла Азиззаде была боковым арбитром матча между Нидерландами и Италией в группе B.