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    Азербайджанская рефери назначена на матч чемпионата Европы между Нидерландами и Германией

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская рефери Хаяла Азиззаде получила очередное назначение на чемпионат Европы по футболу среди девушек в возрасте до 19 лет, который пройдет в Швейцарии.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт УЕФА, судья международной категории на матче Нидерланды-Германия в группе B будет исполнять функцию бокового арбитра. Главным арбитром встречи будет судья из Хорватии Ивана Мартинчич.

    Отметим, что матч Нидерланды - Германия начнется 21 июля в 20:15 по бакинскому времени. Чемпионат Европы завершится 30 июля. 

    Хаяла Азиззаде была боковым арбитром матча между Нидерландами и Италией в группе B.

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