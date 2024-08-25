Азербайджанская Премьер-лига: "Сабах" уверенно обыграл "Сумгайыт" в домашнем матче

Бакинский "Сабах" в домашнем матче 4-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу уверенно обыграл "Сумгайыт".

Бакинский "Сабах" в домашнем матче 4-го тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу уверенно обыграл "Сумгайыт".

Как сообщает Report , встреча завершилась со счетом 3:1.

Первый гол в игре был забит уже на 12-й минуте, отличился нападающий гостей Фернандо да Силва. Однако за две минуты до конца первого тайма игрок "Сабах" Намик Алескеров сравнял счет. На 54-й минуте Паволу Шафранко удалось вывести бакинскую команду вперед. На 77-й минуте Джесси Секидика забил третий гол своей команды и установил окончательный счет.

Отметим, что тур завершится матчем "Зиря" – "Шамахы", который состоится сегодня.