Азербайджанская премьер-лига: "Кешля" встретится с "Сумгайытом"

Сегодня состоится последний матч 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня состоится последний матч 14-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, на стадионе ASK Arena встретятся "Кешля" и "Сумгайыт".

На данный момент столичный клуб с 13 очками занимает 7-ое место, а сумгайытцы с 16 баллами расположились на 4-ой строчке турнирной таблицы.

В случае победы хозяева поля поднимутся на 4-ое место. Гостям же три очка помогут сохранить шансы попасть в первую тройку.

Отметим, что в первом круге "Кешля" победила "Сумгайыт" на выезде – 1:0. До сих пор команды провели 32 встречи друг с другом. В 16 матчах побеждали бакинцы, а "Сумгайыт" праздновал победу 7 раз. 9 встреч завершились вничью. По разнице мячей "Кешля" впереди – 49:31. С другой стороны, "Сумгайыт" не смог познать радость победы в последних 4 матчах с сегодняшним соперником.

Азербайджанская премьер-лига, XIV тур

22 января (пятница)

16:00. "Кешля" - "Сумгайыт"

Арбитры: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Кямранбек Рагимов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

"ASK Arena"

Отметим, что в первых трех матчах тура "Зиря" дома победила "Габалу" - 2:0, "Нефтчи" одолел "Сабаил" - 3:1, а "Карабах" одержал победу над "Сабахом" - 2:1.