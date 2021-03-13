Азербайджанская премьер-лига: "Карабах" и "Сумгайыт" встречаются с аутсайдерами

Сегодня стартует XX тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу

Сегодня стартует XX тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоятся две встречи.

В дебютной встрече дня агдамский "Карабах", с 39-ю баллами занимающий вторую строчку, проверит на прочность столичный "Сабах", который с 16-ю баллами замыкает турнирную таблицу.

Гостей, которые расстались со своим наставником Висенте Гомесом, выведет на поле и.о. главного тренера Рамин Гулиев. Встреча стартует в 17:00.

Второй сегодняшний матч пройдет в Сумгайыте, где одноименная команда примет бакинскую "Кешлю". Игра начнется в 19:15.

Данные коллективы 33 раза встречались друг с другом в рамках Премьер-лиги. В 8-и матчах побеждали хозяева поля, в 16-и – гости. На 49 голов "Кешли" "горожане" ответили 33-ю точными попаданиями.

Отметим, что еще два матча тура будут сыграны завтра, 14 марта. "Габала" примет "Зирю", а "Нефтчи" сразится с "Сабаилом".