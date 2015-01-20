Азербайджанская премьер-лига поднялась на шесть ступеней в мировом рейтинге

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала рейтинг наиболее сильных чемпионатов стран мира. Как сообщает Report, в рейтинге по итогам 2014 года Азербайджанская премьер-лига поднялась на шесть ступеней, и с 421 очками заняла 37-е место.

Азербайджан опередил в этом списке такие страны как Польша, Молдова, США, Словения.

Как и в прошлом году, рейтинг возглавляет испанская Ла Лига (1259 очков). Затем идет поднявшаяся на две ступени итальянская Серия А, и замыкает первую тройку опустившаяся на одну ступень английская премьер-лига. Они имеют в своем активе соответственно 998 и 958 очков. Немецкая Бундеслига, которая в 2013 году занимала 3-е место, в новом рейтинге опустилась на 5-ю ступень.