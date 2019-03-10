Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" вновь на первом месте

Сумгайыт. 10 марта. REPORT.AZ/ Завершился XX тур Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передаёт Report, в последней игре недели "Сумгайыт" принял "Нефтчи". Состоявшийся на Kapital Bank Arena матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в игре на 26-й минуте матча открыл нападающий хозяев Пейман Бабайи. Равновесие в матче восстановил Мамаду Мбодж на 76-й минуте. В этот момент голкипер "Сумгайыта" Мехди Джаннатов толкнул защитника "Нефтчи" Кирилла Петрова, который пытался взять мяч из ворот и отнести в центр поля. В результате рефери Рашад Ахмедов показал вратарю красную, а украинскому защитнику - жёлтую карточку.

На 87-й минуте Омар Булудов забил победный гол "Нефтчи".

После этой победы "Нефтчи" с 44 очками вновь поднялся на первую строку турнирной таблицы. "Сумгайыт" с 16 очками находится на последнем месте.

Отметим, что в других матчах тура "Габала" одолела "Сабаил" со счётом 2:1, а "Кешля" - "Сабах" со счётом 3:0. Матч "Карабах" - "Зиря" завершился безголевой ничьёй.