Азербайджанская Премьер-лига: "Габала" на выезде одолела "Кешля"

Состоялся очередной матч 24-го тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передаёт Report, аутсайдер "Кешля" на ASK Arena принял "Габалу". Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. В первом тайме ни одна из сторон не смогла отличиться. В начале второго тайма Джеймс Аденийи в составе "Габалы" открыл счёт в матче. На 64-й минуте Аденийи сделал результативную передачу новому легионеру клуба Давиту Волкову, после чего грузинский нападающий забил второй гол за команду.

"Кешля" смогла отыграть лишь один гол на 76-й минуте матча. Джон Камара воспользовался суетой перед воротами соперника после подачи углового.

После этой победы в активе у "Габалы" 33 очка. Хотя команда и осталась на 4-м месте, она сократила отставание от находящегося на 3-й позиции "Сабаила" до минимума. "Кешля" же с 19 очками осталась на последней строчке таблицы.

Отметим, что в предыдущих встречах тура "Зиря" одолела "Сумгайыт" со счётом 2:0, "Карабах" же разгромил "Сабах" - 3:0. Последний матч тура - "Сабаил" - "Нефтчи" - начнётся в 18:00 по бакинскому времени.

Азербайджанская Премьер-лига, 24-й тур

14 апреля (воскресенье)

15:00. "Кешля" - "Габала" - 1:2

Голы: Джон Камара, 76 - Джеймс Аденийи, 46. Давит Волков, 64.

Результаты предыдущих 3-х туров - 1:1, 1:2, 0:0.