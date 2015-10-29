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    Премьер-лига Азербайджана будет транслироваться в Германии

    Об этом сообщил председатель Комитета клубов АФФА Туйгун Надиров

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Премьер-лига Азербайджана по футболу будет транслироваться в Германии.

    Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Комитета клубов АФФА Туйгун Надиров.

    Т.Надиров отметил, что главный вопрос заключается не в сумме оплаты, а в трансляции чемпионата в иностранном государстве. "При обсуждении данного вопроса на предыдущих заседаниях Комитета клубов его в частности поддержал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев. Мы не ставили целью получать прибыль. Сумма может быть и 10 тысяч, и 100 тысяч. Самое главное - это трансляция чемпионата. Если CBC Sport продает продукцию за рубеж, это в итоге выгодно для нас". 

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