Премьер-лига Азербайджана будет транслироваться в Германии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Премьер-лига Азербайджана по футболу будет транслироваться в Германии.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Комитета клубов АФФА Туйгун Надиров.

Т.Надиров отметил, что главный вопрос заключается не в сумме оплаты, а в трансляции чемпионата в иностранном государстве. "При обсуждении данного вопроса на предыдущих заседаниях Комитета клубов его в частности поддержал президент АФФА Ровнаг Абдуллаев. Мы не ставили целью получать прибыль. Сумма может быть и 10 тысяч, и 100 тысяч. Самое главное - это трансляция чемпионата. Если CBC Sport продает продукцию за рубеж, это в итоге выгодно для нас".