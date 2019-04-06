Азербайджанская футбольная Премьер-лига: "Нефтчи" одолел "Зиря"

Состоялась очередная встреча XXIII тура Азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Как передаёт Report, футбольный клуб "Нефтчи" на Bakcell Arena принял "Зиря".

Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2. Счёт на 40-й минуте открыл оставшийся наедине с голкипером Багали Дабо. Три минуты спустя Антон Кривоцюк отправил в ворота мяч, поданный со штрафного удара.

Во втором тайме главный тренер "Зиря" Самир Аббасов осуществил ряд замен. В результате на 59-й минуте Мфо Кгасване воспользовался ошибкой Мамаду Мбоджу и сократил разницу в счёте. Однако две минуты спустя вышедший на замену Намик Алескеров вновь довёл отрыв до двух мячей. На 80-й минуте Кгасване удалось реализовать пенальти и сократить разницу до одного мяча. Но на 88-й минуте Дабо оформил свой дубль, чем и поставил в матче точку - 4:2.

В конце встречи на поле произошёл скандал. В результате судья показал красные карточки Илькину Мурадову и Орхану Садыглы.

После этой победы "Нефтчи" довёл количество очков до 51, став единоличным лидером. "Зиря" с 22 очками расположилась на 6 месте.