​Азербайджанец Павел Пашаев продолжит свои выступления за "Металлург"

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Опытный защитник Павел Пашаев продолжит свои выступления за «Металлург».

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в пятницу, 14 августа, футболист, который с этого года выступает за сборную Азербайджана, был внесен в заявочный список игроков запорожского клуба на сезон-2015/2016.

Напомним, что в прошлом сезоне Пашаев являлся одним из ключевых игроков «Металлурга». На поле в сезоне-2014/2015 Павел провел времени больше, чем кто-либо другой из футболистов запорожской команды – 2208 минут (25 игр). Также себе в актив защитник записал две результативные передачи.

Срок прежнего трудового соглашения Павла Пашаева и «Металлурга» истек 31 мая этого года. Сообщается, что отношения игрока и клуба продлятся и в нынешнем сезоне.