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    ​Азербайджанец Павел Пашаев продолжит свои выступления за "Металлург"

    Футболист продолжит выступления за запорожский клуб

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Опытный защитник Павел Пашаев продолжит свои выступления за «Металлург».

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, в пятницу, 14 августа, футболист, который с этого года выступает за сборную Азербайджана, был внесен в заявочный список игроков запорожского клуба на сезон-2015/2016.

    Напомним, что в прошлом сезоне Пашаев являлся одним из ключевых игроков «Металлурга». На поле в сезоне-2014/2015 Павел провел времени больше, чем кто-либо другой из футболистов запорожской команды – 2208 минут (25 игр). Также себе в актив защитник записал две результативные передачи.

    Срок прежнего трудового соглашения Павла Пашаева и «Металлурга» истек 31 мая этого года. Сообщается, что отношения игрока и клуба продлятся и в нынешнем сезоне.

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