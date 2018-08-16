Азербайджанец избран в исполком Всемирной федерации мини-футбола

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Председатель Азербайджанской мини-футбольной ассоциации (АМФА) Эльхан Асадов избран в исполком Всемирной федерации мини-футбола (WFM).

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на заседании Генассамблеи федерации в Киеве. Кандидатура Э.Асадова была одобрена большинством голосов.

Отметим, что Эльхан Асадов, впервые за всю историю азербайджанского футбола избранный на столь высокий пост, обладает большим опытом организации международных футбольных турниров. Ранее он был назначен решением исполкома WFM председателем оргкомитета соревнований, проводимых данной структурой.