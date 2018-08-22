Азербайджанец Аяз Гулиев получил приглашение в сборную России

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Полузащитник клуба "Ростов", азербайджанец по происхождению Аяз Гулиев получил приглашение в молодежную сборную России (игроки до 21 года).

Как сообщает Report, футболист вошел в расширенный состав сборной на товарищеский матч с Египтом и на отборочный матч чемпионата Европы 2019 года с Сербией. Коллектив соберётся 3 сентября. Встречи состоятся 7 сентября в Химки и 11 сентября в Нижнем Новгороде соответственно.

Отметим, что ожидается приглашение Аяза Гулиева в сборную Азербайджана. Ранее сообщалось, что молодой футболист получит приглашение на матчи Лиги наций УЕФА. В случае если А.Гулиев направится в лагерь сборной России, он не сможет принять участие в официальных матчах с Косово 7 сентября в Баку и с Мальтой 10 сентября на выезде. Согласно правилам, футболист может играть в основной сборной только одной страны. Поскольку Гулиев выступает в юниорской и молодежной командах России, в будущем возможно его приглашение в сборную Азербайджана.