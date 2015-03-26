​Азербайджанцы оказались сильнейшими на "Футбольном Наврузе"

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ 21 марта в Москве в честь празднования наступления Нового года по солнечному летоисчислению состоялся турнир по мини-футболу «Футбольный Навруз» в рамках проекта «Футбольное братство» в Спортивном комплексе «Лужники».

Как передает Report, организатором турнира выступил Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.

В ведомстве отметили, что целью организуемых в рамках программы "Футбольное братство" турниров является объединение представителей разных национальностей, проживающих на территории России.

В день весеннего равноденствия силами померились 8 команд. Первое место заняла азербайджанская команда "Волонтеры" (студенты МГГЭУ), второе место - "Алатоо" (Киргизское единение) и, наконец, "бронза" досталась гостям из Таджикисатана - команде "Памир".

Помимо этого, розыгрыш прошел и среди игроков, так лучшим вратарем был признан Хушдинов Кешвар ("Памир"). Награду лучшего игрока защиты забрал Кирейчик Александр из команды "Волонтеры". А лучшим игроком нападения стал Келдияров Азиз ("Алатоо").