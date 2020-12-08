Азербайджан в отборочном раунде встретится с чемпионом Азии

Увеличено количество команд в группе А отборочного раунда ЧМ-2022, в которую входит сборная Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на сайт АФФА, УЕФА пригласил последнего чемпиона Азии и хозяина чемпионата мира Катар в группу, для подготовки к отбору.
Она встретится со всеми командами группы А дома и на выезде согласно календарю.
Домашние игры Катара пройдут в Европе, чтобы сократить дистанцию соперников.
Стоит отметить, что наряду с Азербайджаном и Катаром в группе, также выступают сборные Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.