О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан в отборочном раунде встретится с чемпионом Азии

Азербайджан в отборочном раунде встретится с чемпионом Азии Увеличено количество команд в группе А отборочного раунда ЧМ-2022, в которую входит сборная Азербайджана.
Футбол
8 декабря 2020 г. 23:27
Азербайджан в отборочном раунде встретится с чемпионом Азии

Увеличено количество команд в группе А отборочного раунда ЧМ-2022, в которую входит сборная Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сайт АФФА, УЕФА пригласил последнего чемпиона Азии и хозяина чемпионата мира Катар в группу, для подготовки к отбору.

Она встретится со всеми командами группы А дома и на выезде согласно календарю.

Домашние игры Катара пройдут в Европе, чтобы сократить дистанцию ​​соперников.

Стоит отметить, что наряду с Азербайджаном и Катаром в группе, также выступают сборные Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Millimizin qrupunda komanda sayı artırıldı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
Бочаров: Армения еще ответит за все преступления на оккупированных территориях
3 декабря 2020 г. 12:23
Мать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
ФотоМать взятого в плен солдата: Не могу вынести тоску по сыну
3 декабря 2020 г. 12:05
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
Российский политолог: Возвращение Лачинского района - это и политический успех Азербайджана
2 декабря 2020 г. 17:18
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi