Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА

Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА.

Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря ничьей (2:2) в матче между клубами "Карабах" и "Мольде" (Норвегия) в V туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Благодаря этой ничьей к рейтингу страны добавилось еще 0,250 очка. Азербайджан в настоящее время занимает 29-е место с 18,125 очками.

Россия, клубы которой по решению УЕФА не участвуют в еврокубках, занимает 28-е место с 18,632 очками.

Возглавляет рейтинг Англия (98,678). Испания (84,739) занимает второе место, а Италия (80,998) - третье.