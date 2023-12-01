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Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА

Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА.
Футбол
1 декабря 2023 г. 10:17
Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА

Азербайджан увеличил количество очков в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря ничьей (2:2) в матче между клубами "Карабах" и "Мольде" (Норвегия) в V туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Благодаря этой ничьей к рейтингу страны добавилось еще 0,250 очка. Азербайджан в настоящее время занимает 29-е место с 18,125 очками.

Россия, клубы которой по решению УЕФА не участвуют в еврокубках, занимает 28-е место с 18,632 очками.

Возглавляет рейтинг Англия (98,678). Испания (84,739) занимает второе место, а Италия (80,998) - третье.

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Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycan xal ehtiyatını artıraraq Rusiyaya daha da yaxınlaşıb

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