​Азербайджан уступил Македонии в товарищеском матче

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Македонии завершился победой македонцев.
Как передает Report, итоговый счет матча – 3:1 в пользу Македонии.
В составе Азербайджана единственный мяч забил с пенальти Арфан Исмайлов. У македонцев отличились Мариян Радески, Горан Пандев и Илья Несторовски.
Товарищеский матч. Бад Эрлах (Австрия)
Азербайджан – Македония – 1:3
Голы: Исмайлов, 73, с пенальти - Радески, 19, Пандев, 33, Нестеровски, 90+2.
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