​Азербайджан уступил Македонии в товарищеском матче

29 мая, 2016 21:27

Баку. 29 Май. REPORT.AZ/ Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Македонии завершился победой македонцев. Как передает Report, итоговый счет матча – 3:1 в пользу Македонии. В составе Азербайджана единственный мяч забил с пенальти Арфан Исмайлов. У македонцев отличились Мариян Радески, Горан Пандев и Илья Несторовски. Товарищеский матч. Бад Эрлах (Австрия) Азербайджан – Македония – 1:3 Голы: Исмайлов, 73, с пенальти - Радески, 19, Пандев, 33, Нестеровски, 90+2.