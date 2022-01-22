Азербайджан стартовал на чемпионате континента с поражения

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартовала на чемпионате Европы в Нидерландах.
Как передает Report, подопечные Жозе Алесио провели первый матч группы D с командой Грузии.
Матч, проходивший на "Martini Plaza" в Гронингене завершился поражением азербайджанской команды со счетом 2:3. Оба гола забил Рафаэль Вилела.
В другой встрече этой группы сборная Испании сыграет с Боснией и Герцеговиной.
Чемпионат Европы
Группа D, I тур
22 января
Грузия - Азербайджан - 3:2
Голы: Элисандро 9'31; Себискверадзе 26'54''; Фалес 31'30'' (п) - Рафаэль Вилела, 5'14''; 6'26''.
Судья: Седрик Пелисье (Франция).
Гронинген. "Martini Plaza".
Отметим, что свой второй матч сборная Азербайджана 26 января проведет против Испании.