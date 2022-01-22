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Азербайджан стартовал на чемпионате континента с поражения

Азербайджан стартовал на чемпионате континента с поражения Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартовала на чемпионате Европы в Нидерландах.
Футбол
22 января 2022 г. 19:39
Азербайджан стартовал на чемпионате континента с поражения

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу стартовала на чемпионате Европы в Нидерландах.

Как передает Report, подопечные Жозе Алесио провели первый матч группы D с командой Грузии.

Матч, проходивший на "Martini Plaza" в Гронингене завершился поражением азербайджанской команды со счетом 2:3. Оба гола забил Рафаэль Вилела.

В другой встрече этой группы сборная Испании сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат Европы

Группа D, I тур

22 января

Грузия - Азербайджан - 3:2

Голы: Элисандро 9'31; Себискверадзе 26'54''; Фалес 31'30'' (п) - Рафаэль Вилела, 5'14''; 6'26''.

Судья: Седрик Пелисье (Франция).

Гронинген. "Martini Plaza".

Отметим, что свой второй матч сборная Азербайджана 26 января проведет против Испании.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın futzal millisi ilk oyunda məğlub olub

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