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Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА "Карабах" добавил очередные очки в актив Азербайджана в рейтинге УЕФА.
Футбол
20 июля 2023 г. 09:46
Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

"Карабах" добавил очередные очки в актив Азербайджана в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский клуб разгромил гибралтарский "Линкольн" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:0.

Благодаря победе к национальному рейтингу добавилось 0,500 очков. Азербайджан, общее количество очков которого за последние 5 сезонов достигло 14,750, сохранил 29-е место в рейтинге.

После первого раунда Лиги чемпионов в рейтинге произошли определенные изменения. Швеция, Словения, Фарерские острова, Исландия и Беларусь улучшили свои позиции, а Греция, Финляндия, Босния и Герцеговина, Мальта, Эстония и Албания - ухудшили.

Англия возглавляет рейтинг с 88,928 очками. На втором месте - Испания (75,927), на третьем - Италия (71,569).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan UEFA reytinqində xal ehtiyatını artırıb

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