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Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА После ответных матчей второго квалификационного раунда еврокубков был объявлен рейтинг УЕФА.
Футбол
30 июля 2021 г. 07:00
Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

После ответных матчей второго квалификационного раунда еврокубков был объявлен рейтинг УЕФА.

Как передает Report, Азербайджан сохранил 29-ю позицию с 13 625 баллами.

Ближайший конкурент - Словения (14,125), а на строчку ниже расположилась Польша (13,500). Казахстан (14 250) поднялся на 27-е место.

Победа "Карабаха" 1:0 над "Ашдодом" в Израиле принесла стране еще 0,250 очка.

Таким образом, Азербайджан в этом сезоне набрал 1 000 баллов.

Отметим, что Англия возглавляет список с 87 926 очками. На втором месте Испания (80 570), на третьем - Италия (63 473).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyi dəyişməyib

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