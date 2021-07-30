Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

После ответных матчей второго квалификационного раунда еврокубков был объявлен рейтинг УЕФА.

После ответных матчей второго квалификационного раунда еврокубков был объявлен рейтинг УЕФА.

Как передает Report, Азербайджан сохранил 29-ю позицию с 13 625 баллами.

Ближайший конкурент - Словения (14,125), а на строчку ниже расположилась Польша (13,500). Казахстан (14 250) поднялся на 27-е место.

Победа "Карабаха" 1:0 над "Ашдодом" в Израиле принесла стране еще 0,250 очка.

Таким образом, Азербайджан в этом сезоне набрал 1 000 баллов.

Отметим, что Англия возглавляет список с 87 926 очками. На втором месте Испания (80 570), на третьем - Италия (63 473).