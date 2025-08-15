Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА с коэффициентом 19.250 (28 место).

Как сообщает Report, Болгария с коэффициентом 18.375 поднялась на 29-е место.

Они обошли Россию (18.299), которая не была допущена к участию в еврокубках. Украина (19.725) занимает 27-е место.

На этой неделе "Карабах" обыграл в Баку северомакедонский клуб "Шкендия" в Лиге чемпионов со счетом 5:1 (первый матч - 1:0). В этапе плей-офф чемпион Азербайджана встретился с венгерским "Ференцварошем".

"Сабах" и "Араз-Нахчыван" прекратили борьбу в Лиге конференций УЕФА. Представитель Баку проиграл дома болгарскому "Левски" (София) со счетом 0:2 (в первом матче - 0:1), а нахчыванский клуб уступил на Кипре "Омонии" со счетом 0:5 (в первом матче - 0:4).