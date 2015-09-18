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    ​Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

    Список возглавляет Испания с 86.142 очками

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ После первых матчей группового этапа Лиги Европы по футболу УЕФА обнародовал рейтинговую таблицу. Как сообщает Report, Азербайджан занимает 26-ю строчку рейтинга.

    Ничья (0:0) "Габалы" с греческим ПАОК принесла в актив Азербайджана 0.250 очков. Проигравший "Тоттенхэму" в Лондоне "Карабах" (1:3) не смог начислить дополнительные очки в актив страны.

    Сейчас в активе Азербайджана имеется 13.625 очков. Норвегия с 16.250 очками занимает 25-ю строчку рейтинга.

    Список возглавляет Испания с 86.142 очками. Второе и третье место занимают Германия (67.606) и Англия (65.284) соответственно. 

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