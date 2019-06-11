Сборная Азербайджана проведёт очередной матч в рамках квалификации Евро-2020

Сегодня, 11 июня, сборная Азербайджана по футболу проведёт очередной матч в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Как передаёт Report, возглавляемый Николой Юрчевичем коллектив сыграет против сборной Словакии.

Матч состоится на бакинском стадионе "Баксель Арена". Следить за игрой будет судейская бригада под руководством Джона Битона из Шотландии. Эта встреча станет третьим матчем команды в группе E. В первом матче команда уступила в Загребе сборной Хорватии (1:2), а во втором - у себя дома сборной Венгрии (1:3).

Сборная Азербайджана за свою историю сыграла со сборной Словакии 6 раз. В 5 матчах победили словаки, в одном - в 2011 году в рамках квалификационного этапа чемпионата мира - азербайджанцы.

Евро-2020

Отборочный этап, 4-й тур

11 июня

20:00. Азербайджан - Словакия

Судьи: Джон Битон, Алан Мулванни, Шон Карр, Дональд Робертсон

"Баксель Арена"