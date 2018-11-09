Азербайджан продвинулся в рейтинге УЕФА - ФОТО

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Обнародован рейтинг УЕФА после игр IV тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, Азербайджан довел очки в своем активе до 19,000 и продвинулся на ступень выше - на 26-е место.

Это стало возможным после победы "Карабаха" над "Ворскла" в IV туре со счетом 1:0 в Украине.

Добавивший в актив 0,500 очков Азербайджан занял 26-е место, однако имеет возможность подняться еще выше. У занимающей с 19,250 очками 25-е место Польши не осталось представителей в еврокубках.

Это значит, что если "Карабах" сможет заработать очередные очки в групповом этапе Лиги Европы в этом сезоне, он обойдет эту страну.