Азербайджан приблизился к Словакии и Болгарии в рейтинге УЕФА

ФК "Карабах" одержал вторую победу на групповом этапе Лиги Европы, принеся Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.

ФК "Карабах" одержал вторую победу на групповом этапе Лиги Европы, принеся Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.

Как сообщает Report, победа в Гетеборге над шведским клубом “Хаккен” со счетом 1:0 добавила к рейтингу нашей страны еще 0,500 коэффициента.

При этом коэффициент Азербайджана в текущем сезоне достиг 3,625. Общее число коэффициентов за последние пять сезонов составляет 17 875. Азербайджан, занимающий в настоящее время 29-ую строчку рейтинга, отстает от Словакии и Болгарии всего на одну победу (0,500 коэффициента).

Состоявшиеся матчи привели к продвижению в рейтинге Чехии, Украины, Кипра, Словакии, Косово, Финляндии и Фарерских островов, а также к потере позиций в нем Норвегии, Израиля, Швеции, Румынии, Болгарии, Ирландии, Казахстана, Армении, Латвии, Боснии и Герцеговины.

Рейтинг возглавляет Англия с коэффициентом 91 678, Испания (78 489) заняла второе место, а Италия (74 569) - третье.