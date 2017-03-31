Азербайджан предварительно оказался в дивизионе С Лиги наций

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ УЕФА огласил предварительный состав групп нового турнира - Лиги наций.

Как сообщает Report, 55 членов ассоциации распределены по четырем дивизионам. После завершении игр V раунда в отборочном групповом этапе чемпионата мира 2018 года, Европейская футбольная организация опубликовала новый рейтинг стран.

Согласно данному списку, составленном на основе таблицы коэффициентов, национальная сборная Азербайджана попала в дивизион С. Это связано с тем, что сейчас сборная занимает 26-ое место в рейтинге.

В дивизионах A и B оказались по 12 команд, в дивизионе C - 15, а в дивизион D попали 16 команд. Окончательный состав дивизионов будет известен 15 ноября 2017 года после завершения квалификационного этапа ЧМ-2018. Если Азербайджан поднимется как минимум на две ступени в рейтинге УЕФА до того времени, то попадет в дивизион B. Для этого необходимо показать высокий результат на всех 5-ти играх в отборочном групповом этапе ЧМ-2018.

Настоящий состав Дивизионов таков:

Дивизион А: (каждая из 3-х команд по 4 группы) Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина

Дивизион B: (каждая из 3-х команд по 4 группы) Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия

Дивизион С: (одна группа из 3-х команд, 3 группы из 4-х команд) Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, АЗЕРБАЙДЖАН, Кипр, Армения

Дивизион D: (каждая из 4-х команд по 4 группы) Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Согласно действующему решению Исполнительного комитета УЕФА, Азербайджан и Армения, а также Россия и Украина не могут оказаться в одной группе.

В Лиге наций будут действовать принципы повышения и понижения. Начиная с 2019 года победитель будет определен в каждом нечетном году. Этот турнир заменит многие международные товарищеские встречи. Команды будут состязаться за выход в верхнюю группу Лиги наций, сохранение титула чемпиона в Лиге наций, а также выход в матчи плей-офф чемпионата Европы 2020 года. Первые матчи Лиги наций начнутся в сентябре 2018 года. Игры пройдут в сентябре, октябре и ноябре. Финальный турнир состоится в июне 2019 года.

На основе продемонстрированных результатов в Лиге наций четыре команд выйдут в чемпионат Европы. В марте 2020 года среди них пройдет "Финал четырех".