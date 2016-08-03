​Азербайджан попал в одну группу с Болгарией, Венгрией и с Францией

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ Сегодня прошла жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира-2017 по пляжному футболу.

Как передает Report, по ее итогам, сборная Азербайджан попала в группу "G" вместе с командами Болгарии, Венгрии и Франции.

Сам квалификационный турнир состоится с 2 по 11 сентября в итальянском Езоло. Четыре заветных путевки разыграют двадцать восемь европейских сборных, которые образуют на первом групповом этапе семь групп по четыре команды.

Команды, занявшие в своих группах первые два места и две лучшие команды из числа, занявших в своих группах третьи места выходят во второй этап.

Приводим состав групп полностью:

Группа A. Италия, Беларусь, Турция, Сербия

Группа B. Португалия, Англия, Румыния, Молдова

Группа C. Россия, Германия, Норвегия, КАЗАХСТАН

Группа D. Швейцария, Греция, Нидерланды, Литва

Группа E. Испания, Польша, Эстония, Дания

Группа F. Украина, Чехия, Австрия, Грузия

Группа G. Венгрия, Франция, АЗЕРБАЙДЖАН, Болгария