Азербайджан поднялся на вторую ступень в рейтинге Fair Play УЕФА

Азербайджан занимает вторую позицию в оценивании УЕФА по коэффициенту Fair Play.

Азербайджан занимает вторую позицию в оценивании УЕФА по коэффициенту Fair Play.

Как стало известно Report, Европейский футбольный союз оценил АФФА как одну из национальных ассоциаций, добившихся наибольшего прогресса в этой сфере в сезоне 2020/2021.

По сравнению с сезоном 2019/2020 Азербайджан продвинулся на 0,217 очков и повысил общее число очков до 8,058.

На первой строчке с 8,128 очками закрепилась Словения. Эта страна за сезон набрала 0,282 очка.

Оценивание в связи с поведением болельщиков не было проведено из-за пандемии. В оценивании по карточкам Азербайджан пока находится на относительно низкой позиции.