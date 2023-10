Азербайджан поддерживает намерение Саудовской Аравии принять ЧМ-2034

Азербайджан поддерживает предложение провести Чемпионат мира по футболу в 2034 году в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в социальной сети "Х".

В ведомстве отметили, что у Саудовской Аравии достаточно опыта, чтобы принять мундиаль: "Считаем, что чемпионат мира в Саудовской Аравии станет турниром мирового уровня. Потому что дружественная страна провела множество турниров, и любовь к футболу в этой стране глубоко укоренилась”.

Отметим, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил о желании своей страны принять ЧМ-2034.