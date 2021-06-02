Азербайджан одержал волевую победу над Беларусью

Сборная Азербайджана по футболу провела товарищеский матч.

Сборная Азербайджана по футболу провела товарищеский матч.

Как сообщает Report, команда, которую тренирует Джанни Де Бьязи, встретилась в Минске с Беларусью.

Матч, проходивший на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" завершился победой азербайджанской команды со счетом 2:1.

В первом тайме счет не был открыт. После перерыва, на 56-й минуте хозяева, благодаря голу Максима Скавиша вышли вперед. На 73-й минуте Бадави Гусейнов восстановил равновесие, а 90-й минуте победный мяч забил Рамиль Шейдаев.