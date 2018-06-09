Азербайджан обыграл Латвию - ВИДЕО

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан победил Латвию в товарищеском матче - 3:1.

Как передает Report, первый гол на 20-й минуте забил защитник "Карабаха" Максим Медведев, который воспользовался неразберихой в штрафной латвийцев и добил мяч в пустые ворота.

В начале второго тайма хавбек "Сумгаита" Джавид Имамвердиев удвоил преимущество. Через пять минут Эмин Махмудов довел счет до крупного. В компенсированное время Роберт Улдрикис забил гол престижа — 1:3.

Это первое поражение латвийцев при Миксу Паателайнене.

Товарищеский матч

Латвия - Азербайджан - 1:3 (0:1)

Голы: Медведев, 20 (0:1). Имамвердиев, 57 (0:2). Махмудов, 62 (0:3). Ульдрикис, 90+3 (1:3).

Латвия: Неругал, Максименко, Габов, Дубра, Ругинс (Камеш, 46), Фертов (Хмиз, 75), Тарасов, Икауниекс, Торрес (Клюшкин, 46. Савалниекс, 89), Карашаускс (Вишняков, 69), Шабала (Ульдрикис, 69).

Азербайджан: Агаев, Пашаев, Абышов (Гусейнов, 81), Медведев (Мамедов, 46), Аббасов (Халилзаде, 66), Абдуллаев (Мадатов, 72), Махмудов, Гараев, Имамвердиев (Диниев, 81), Алескеров (Гаджиев, 75), Шейдаев.

Предупреждения: Ругинс, 30. Камеш, 65. Имамвердиев, 72.

Судья: Щербаков (Белоруссия).

9 июня. Рига. Стадион "Daugava".