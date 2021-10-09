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Азербайджан не примет участие в отборочном цикле ЕВРО

Азербайджан не примет участие в отборочном цикле ЕВРО Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) не сможет сыграть в отборочном турнире ЕВРО в Бельгии.
Футбол
9 октября 2021 г. 02:41
Азербайджан не примет участие в отборочном цикле ЕВРО

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17) не сможет сыграть в отборочном турнире ЕВРО в Бельгии.

Как передает Report со ссылкой на АФФА, такое решение принял УЕФА.

Перед первым матчем отбора три игрока сборной Азербайджана: Хамзаали Микаилов ("Сабах"), Адам Топалов ("Сабаил") и Ибрагим Агаяров ("Карабах"), сдав тесты на COVID-19, получили положительные результаты.

АФФА и УЕФА вели переговоры, по итогам которых было решено не допустить национальную сборную к отборочным играм, так как футболисты команды не могли нормально тренироваться. В ближайшие дни УЕФА может принять решение присудить нашей команде техническое поражение в матчах против Норвегии, Бельгии и Люксембурга.

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