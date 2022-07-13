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Азербайджан набрал очки в рейтинге УЕФА

Азербайджан набрал очки в рейтинге УЕФА Азербайджан набрал очки в рейтинге УЕФА сезона 2022/2023.
Футбол
13 июля 2022 г. 10:07
Азербайджан набрал очки в рейтинге УЕФА

Азербайджан набрал очки в рейтинге УЕФА сезона 2022/2023.

Как сообщает Report, это произошло после победы "Карабаха" со счетом 5:1 в ответной встрече первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА с польским "Лехом".

Победа принесла в актив стране, представленной четырьмя клубами, 0,250 очка.

Однако Азербайджан продолжает оставаться на 29-й строчке, несмотря на то, что по итогам пяти сезонов имеет 12 875 очков. Причина в том, что представленные в Лиге конференции УЕФА польские клубы "Лехия" и "Погонь", расположившиеся с 13,750 очками на 28-м месте, вступили в борьбу с первого квалификационного этапа и одержали победы в первых матчах. Клубы "Нефтчи", "Зиря" и "Габала", представляющие Азербайджан в этом турнире, вступят в борьбу со второго квалификационного этапа.

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Версия на английском языке Azerbaijan scores points in UEFA ranking
Версия на азербайджанском языке UEFA reytinqi: Azərbaycan xal hesabını açıb, Ermənistan geriləyib

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